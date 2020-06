Diportisti alla deriva, la Guardia Costiera ne recupera cinque tra Grado e Lignano

Ieri pomeriggio la Capitaneria di Porto di Monfalcone ha soccorso due imbarcazioni finite alla deriva tra Grado e Lignano a causa di problemi al motore. Alle 15 l’allarme è scatto nei pressi dell'isola del Sole dove un natante da diporto di circa sei metri con tre persone a bordo ha subito un avaria elettrica a bordo in località Ravaiarina. L'unità della GC ha quindi raggiunto il mezzo e ha tratto in salvo i tre occupanti (tutti residenti in provincia di Udine) riportandoli nel porto di Grado.

Alle ore 18.15 l’allarme è invece scattato nelle acque marittime di Lignano, dove a seguito di allertamento dei familiari, è stato denunciato il mancato rientro di una unità da diporto con due persone a bordo. Il piccolo natante, un gommone di quattro metri con avaria al motore, è stato rapidamente individuato ed abbordato dal battello pneumatico GC B 16 dell’ Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro. La brezza tesa e l’altezza d’onda in aumento nell’area ha reso più gravose le operazioni di soccorso ed assistenza dell’unità.

Il gommone è stato posto in sicurezza e tratto in salvo fino alla darsena Vecchia di Lignano, dove la giovane coppia a bordo veniva sbarcata illesa.