Soccorso alpino: esercitazione della stazione di Trieste a Sappada (FOTO)

Lo scorso fine settimana il Soccorso alpino di Trieste ha effettuato l'esercitazione invernale di Stazione in località Sappada Dolomiti. L'attività, articolata in due giornate, ha visto impegnato anche il Soccorso alpino di Sappada "Dolomiti Bellunesi" «con il quale manteniamo da anni un rapporto di amicizia e che ringraziamo per l'ospitalità» dichiarno gli operatori in un post su Facebook.

Gli argomenti trattati sono stati molteplici ed in particolare durante la prima giornata si è simulato un intervento in valanga, mentre nella seconda sono state allenate le capacità di movimento su ghiaccio/cascata.