S'infortuna camminando a 200 metri da casa, 49enne soccorsa ad Opicina

Una donna di 49 anni, residente a Opicina, è stata soccorsa tra le 19:30 e le 20:30 di ieri 29 marzo nei pressi della sua abitazione in via dei Papaveri. La donna si è seriamente infortunata ad una caviglia mentre faceva due passi sul facile sentiero adiacente, nella regolare distanza attualmente consentita dei duecento metri dall'abitazione. Sul posto sono arrivati subito il personale dell'autoambulanza, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. E' stata necessaria però anche la collaborazione dei tecnici del Soccorso Alpino a supporto delle operazioni per trasportare la donna a ritroso lungo il sentiero fino all'autoambulanza dal momento che il peso della donna superava di molto quello di una persona normale. La donna è stata adagiata sul toboga dei Vigili del Fuoco e, dal punto della caduta, è stata condotta in sicurezza lungo il sentiero all'autoambulanza che attendeva in strada.

