Esce per una gita col cane e non fa ritorno: escursionista disperso in Val Tramontina

Il Soccorso Alpino di Maniago è stato allertato questa mattina intorno alle otto e trenta su chiamata diretta per un intervento di ricerca. Si segnala il mancato rientro da ieri sera di un escursionista, uomo di cinquantaquattro anni residente a Martignacco. A dare l'allarme la compagna, preoccupata per il mancato rientro.

L'uomo, un escursionista esperto, è uscito sabato mattina con il cane per una gita e da ieri non è più raggiungibile al cellulare. La sua automobile è stata ritrovata nel Tramontino, nei pressi della località Cà Zul, da dove partono alcuni sentieri escursionistici. Sul posto quattordici tecnici del Cnsas Maniago per battere i sentieri e l'elicottero della Protezione civile per perlustrazioni dall'alto.

La zona ha scarsa copertura telefonica.