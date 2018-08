Soccorso Monte Canin: ancora ore di attesa per la risalita (FOTO)

Ancora alcune ore di attesa prima dell'inizio della risalita dello speleologo triestino dalla grotta in Canin. Le opere di disostruzione erano cessate e le squadre di soccorso si erano calate con la barella dentro la grotta. Purtroppo durante il percorso si è constatato che la barella non passava. I soccorritori sono riemersi e si sono nuovamente calati i disostruttori per allargare ulteriormente i passaggi con le cariche esplosive. Si prevedono altre cinque ore di distruzione. Una volta perfezionato il lavoro, i soccorritori potranno calarsi velocemente e iniziare la risalita assieme al ferito.

