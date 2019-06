"Sognamo Tokyo2020", attivo il crowdfunding per supportare due veliste triestine

“Abbiamo un sogno: partecipare alle olimpiadi di Tokyo 2020”. Questo l'obiettivo di Carlotta Omari e Matilda Distefano, due promettentissime veliste triestine. Un sogno che, con l'aiuto di tutti, potrebbe diventare realtà. Il primo passo è quello di partecipare al mondiale di dicembre in Nuova Zelanda: “Chiediamo una mano a tutti – spiegano le ragazze – Abbiamo dato via ad un crowdfunding per poter coprire una parte delle spese di trasferta ad Auckland”.

La raccolta fondi è attiva da circa una settimana su GoFundme. L' obiettivo? 3.000 euro. “Ogni vostra donazione per noi è importantissima, se non riuscite a donare vi preghiamo di condividere la nostra campagna sui social media – concludono Carlotta e Matilda – Sognate insieme a noi!”. Il crowdfunding è raggiungibile al link www.gofundme.com/partecipate-al-mondiale-in-nuova-zelanda