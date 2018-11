"Il Sogno di Giulia": le iniziative a due anni dalla scomparsa di Giulia Buttazzoni

Sono passati ormai due anni dalla tragica scomparsa di Giulia Buttazzoni, vittima di un drammatico incidente stradale. Nel secondo anniversario da quella fatidica data, la sua famiglia ha voluto dedicarle una Santa Messa in suffragio che sarà celebrata nella parrocchia di San Giacomo Apostolo domenica 2 dicembre alle ore 17.00, cui seguirà un concerto spirituale tenuto dall’Orchestra Giovanile San Giusto diretta dal maestro Tommaso Dionis.

La serata servirà a promuovere una raccolta di fondi a favore del progetto “Il sogno di Giulia”.

“I sogni possono diventare realtà anche in altre persone” -ha detto l'assessore Luisa Polli commentando l'iniziativa durante la conferenza stampa di oggi, 29 novembre - “una ricorrenza che diventa anche uno stimolo continuo a impegnarci sul fronte della sicurezza stradale, a riflettere sui nostri comportamenti e sul rispetto di quelle regole che contribuiscono a salvare la vita”.

“A due anni dalla scomparsa -ha spiegato don Lorenzo Magarelli- ricorderemo Giulia celebrando una Santa Messa nella parrocchia di San Giacomo, domenica 2 dicembre, alle ore 17.00. Seguirà un concerto dell' Orchestra Giovanile San Giusto, diretta dal maestro Tommaso Dionis. In un momento di meditazione musicale, saranno eseguite musiche di Schubert, Ravel, Fauré e Verdi. Quanto raccolto verrà devoluto per il progetto “Il sogno di Giulia”. Giulia voleva fare il medico. “Con questa serata -è stato evidenziato- desideriamo proseguire col progetto finalizzato a offrire agli studenti “Deledda-Fabiani” l'opportunità di arricchirsi intellettualmente e come persone attraverso la conoscenza di nuovi luoghi, popolazioni e culture, nonché a contribuire alla realizzazione dell'aula di microbiologia dell'Istituto.” L’iniziativa gode del patrocinio della Prefettura e del Comune di Trieste e delle Parrocchie di Santa Caterina da Siena e San Giacomo Apostolo e si realizza grazie alla generosa collaborazione di Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, Trieste Trasporti e BCC di Staranzano e Villesse.

L'Orchestra Giovanile San Giusto

L’Orchestra Giovanile San Giusto, promossa dalla Diocesi di Trieste, è nata nel luglio 2015 come uno dei frutti del Quinto Sinodo Diocesano. Presieduta dal sacerdote triestino don Lorenzo Magarelli, diplomato in flauto al Conservatorio Tartini e docente di Teologia, l'Orchestra si inserisce nel panorama cittadino con alcune peculiarità. In primo luogo un’orchestra di giovani che si rivolge ai giovani. In secondo luogo è espressione della Chiesa in cui la comunità cristiana desidera ridare spazio alla capacità del Vangelo di farsi arte e cultura. Infine, la riconciliazione tra musica e fede vuol divenire laboratorio di momenti di ampio respiro. L’Orchestra si è esibita nella Città del Vaticano, a Roma, Forlì, Pergine Valsugana, Gorizia, Lignano e Genova. Si è esibita anche nella Sinagoga di Trieste. È stata ricevuta in udienza dal Santo Padre Francesco in occasione della visita della Diocesi per il Giubileo della misericordia. Il programma dettagliato del concerto prevede: M. Ravel, Pavane pour une infante défunte; F. Schubert, Simfonia n.5 in Sib maggiore D.485; F. Schubert, Salve Regina D. 676 per soprano e orchestra (solista Elisa Verzier); G. Verdi, Ave Maria dall'opera Otello (solista Elisa Verzier).