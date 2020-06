Mitra contro italiano in Slovenia, svolta nel caso: le indagini "puntano" all'esercito

La vicenda del presunto soldato sloveno che avrebbe puntato un mitra alla testa di un uomo in val Rosandra sembrerebbe aver trovato un'altra conferma e potrebbe essersi trattato davvero di un soldato sloveno: è quanto rivela Radio Capodistria citando la rete commerciale Pop Tv. Il caso, che riguardava un uomo con doppia cittadinanza (italiana e slovena) insieme alla sua compagna, era stato riportato dal Primorski Dnevnik e subito smentito dal Governo sloveno. Prima della smentita c'era stata grande indignazione in tutta Italia e la Farnesina aveva chiesto spiegazioni a Lubiana. Il ministro della difesa Matej Tonin aveva negato categoricamente, specificando che nella zona indicata non c'erano militari in servizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In seguito a ciò era intervenuto anche l'ambasciatore sloveno a Roma, Tomaž Kuntelj, che aveva chiesto al Primorski Dnevnik delle scuse ufficiali per non aver interpellato il Governo prima di dare la notizia. Stando a quanto riportato da Pop Tv, i soldati sloveni sarebbero invece stati lì un giorno prima del fatto, circostanza che avrebbe innescato le indagini della Procura. Addirittura sarebbe stato identificato il presunto colpevole, che rischia seri provvedimenti.