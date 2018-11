Solidarietà: Anps Gruppo Scorte in sostegno al progetto di cure palliative pediatriche

Grande solidarietà e generosità tra le file dell'Anps Gruppo Scorte che, venuto a conoscenza del progetto di cure palliative pediatriche e terapia del dolore FVG, rivolte al sostegno dei bambini portatori di malattie che minacciano e/o limitano la vita, posto in essere dalla Associazione Amici dell’Hospice Pineta Onlus, ha deciso di devolvere i propri rimborsi spese, ricevuti in occasione dell'assistenza alla tappa del Giro di Italia sul monte Zoncolan, dove erano stati chiamati per dar il loro ausilio al Gruppo Scorte Tecniche Friulano. Il Gruppo, costituito prevalentemente da triestini o da motociclisti che lavorano o abitano a Trieste, era stato scelto in considerazione dell’esperienza di guida in quanto abituati ad affrontare quotidianamente le ripide salite della città (si pensi ad esempio alle vie Rossetti/Bonomea/Marussig/Scala Santa che sono più erte della salita del Monte Zoncolan). L'idea di devolvere l'importo per il programma della Onlus dell’Hospice, rientra nello spirito solidaristico che è uno dei principi fondanti dell'ANPS in sintonia con la Polizia di Stato, al quale l'associazione si ispira, per la sua vicinanza alla cittadinanza.

Associazione Amici dell’Hospice Pineta Onlus

L'Associazione Amici dell’Hospice Pineta Onlus intende impegnarsi nella formazione dei sanitari che si fanno carico di bambini fragili di tutto il FVG al fine di definire sempre meglio una rete di assistenza. E' prevista, all’interno della terza edizione del progetto marzo 2019: il mese delle cure palliative a Trieste - la realizzazione, in sinergia con l’IRCCS materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, di una serie di eventi e incontri di sensibilizzazione e didattica per e con i differenti componenti dell’equipe territoriali che erogano le CPP e TD.

Gruppo Scorte

Il Gruppo Scorte, istituito quest'anno dalla Sezione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Udine, opera prevalentemente nella Provincia di Trieste ed è costituito da motociclisti che espletano tale attività già da anni e da ex appartenenti alla Polizia Stradale, con esperienza pluriennale afferente servizi di ogni tipo di scorta e viabilità stradale.

Gallery