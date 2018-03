Solidarietà Nimdvm: raccolti 900 euro grazie al "Clanfin de primavera" (FOTO-VIDEO)

Il quarto "Clanfin de primavera" organizzato dal gruppo-associazione Nimdvm è stato non solo un successo di pubblico, ma anche di solidarietà: infatti come ormai tradizione, nel corso di questi eventi, durante il "rebechin" post-tuffo viene effettuata anche una raccolta fondi per le attività solidali. In questa occasione le offerte degli spettatori sono arrivate a raggiungere ben 900 euro.

Dopo il tuffo dei più coraggiosi (l'acqua era al di sotto dei 10 gradi centigradi) e il meritato pasto, la scorsa domenica ci sono state anche due premiazioni: il concorso dei "Sardoni" è stato vinto da Aleksandra Miculinic che ha avuto la meglio con i suoi "sardoni fiumani"; mentre il concorso "pelosetti" se l'è aggiudicato Mary Carvajal con la gattina Stella.

Foto e video di Emanuele Esposito:

Foto di Gianluca Rebeschin

