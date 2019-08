Autorità portuale: Sommariva riconfermato segretario generale

Mario Sommariva è stato confermato ieri segretario generale dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico orientale su proposta del presidente Zeno D'Agostino.

Sommariva aveva assunto l'incarico nell'aprile del 2015, scaduto poi il 9 aprile scorso. Dal 2015, nelle regole per la nomina dei dirigenti era stato introdotto il requisito del titolo di Laurea, poi conseguito da Sommariva dall'assunzione del suo incarico (aprile 2015) erano cambiate le regole per le nomine dei dirigenti pubblici: oltre alla comprovata esperienza nel settore è stato introdotto il requisito del titolo di laurea, che Sommariva ha di recente conseguito. La delibera sottolinea che Sommariva «ha contribuito al raggiungimento di importanti obiettivi strategici per lo scalo giuliano, apparendo necessario garantire la continuità tecnico amministrativa».

D'Agostino: "Con lui stabilizzate 450 risorse"

D'Agostino riconosce a Sommariva "molteplici meriti", specificando che "dal 2015 ad oggi con un'attenta politica di gestione del personale sono state assunte e stabilizzate più di 450 nuove risorse umane ed è stata costituita l'Agenzia del lavoro portuale di Trieste, di cui Sommariva è presidente. A lui in particolare vanno i meriti per il proficuo dialogo con i lavoratori e le organizzazioni sindacali. Sono felice di averlo nuovamente come braccio destro e sono grato ad Antonio Gurrieri per il lavoro fatto in questi mesi come segretario generale facente funzioni».

La gratitudine di Sommariva

«Ringrazio il presidente D'Agostino - ha commentato Sommariva - per la fiducia accordata e sono onorato di poterlo affiancare ancora in un percorso che ci porterà ad affrontare questioni fondamentali per il futuro del porto, della vita dei lavoratori e quindi per l'economia della città e della Regione».