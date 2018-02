Furto alla Bergamas, Lodi: «Effettueremo un sopralluogo nelle scuole per controllare gli impianti di sorveglianza»

Dopo il furto ai danni della scuola media “Bergamas”, l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Elisa Lodi ha deciso di voler effettuare un sopralluogo assieme ai tecnici presso la scuola per comprendere le motivazioni per le quali il sistema anti-furto non è entrato in azione.

Come riporta il servizio di Umberto Bosazzi in onda su Telequattro, il sopralluogo sarà poi esteso a tutti gli edifici scolastici per controllare le condizioni degli impianti di sorveglianza.

Dopo la chiusura della Provincia le scuole sono ora passate all'Uti: l'assessore Lodi sottolinea il lavoro svolto dall'amministrazione comunale per mettere l'intero patrimonio scolastico in condizioni di sicurezza.