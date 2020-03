Sospensione dell'attività e sanzione penale: conseguenze pesanti per chi non rispetta le direttive

Per tutti i locali che non rispettano le nuove direttive sul coronavirus le conseguenze sono molto pesanti, e riguardano la sospensione dell'attività e la sanzione penale per il titolare.

Le direttive

I gestori dei pubblici esercizi e dei negozi devono rispettare le regole e, soprattutto, cercare di farle rispettare ai propri dipendenti e ai propri clienti. Questo quanto dichiarato da Confesercenti, che si mette a disposizione delle Amministrazioni e delle attività produttive per sottolineare la delicatezza del momento e per favorire la miglior soluzione possibile ai problemi derivanti da questa emergenza sanitaria.

Contenere i contagi

L'obiettivo è quello di contenere il più possibile il numero di contagi, poiché più alta è la percentuale dei positivi al Covid-19 e maggiori saranno le misure per contenerne la diffusione. Tutto questo anche per evitare che il Friuli Venezia Giulia diventi zona rossa, con tutte le conseguenze del caso. Tutti, quindi, sono chiamati a collaborare: titolari, dipendenti e clienti.

Informazioni

Un cartello contenente tutte le informazioni necessarie sul coronavirus e sui comportamenti da adottare verrà distribuito in modo capillare sul territorio.