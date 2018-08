Martedì 14 agosto interruzione del servizio di energia a Santa Croce

Riceviamo da Acegas e pubblichiamo una comunicazione di servizio.

Si informa che martedì 14 agosto dalle ore 15.00 alle ore 15.30, a causa di urgenti lavori di manutenzione ai quali sarà sottoposta la rete elettrica di distribuzione, l’erogazione dell’energia elettrica potrà essere interrotta (per un periodo massimo di 5 minuti) in località Santa Croce e nelle vie limitrofe.

Nello specifico, gli interventi previsti porteranno gli operatori specializzati di AcegasApsAmga a togliere la tensione a un cavo in media tensione (con la conseguente interruzione di energia alle utenze allacciate a quest’ultimo) interessando le seguenti vie: Località Santa Croce, via del Pucino, via de Lesseps, via Piccard e strada Costiera.

Nello scusarsi per gli eventuali disagi, AcegasApsAmga invita gli utenti, per ragioni di sicurezza, a comportarsi come se gli impianti fossero sempre in tensione.