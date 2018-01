Sostegno al reddito, Grilli: «Il Comune non ha sospeso il pagamento»

«Il Comune di Trieste non ha mai dato disposizione di bloccare l'erogazione del sostegno al reddito» ha dichiarato l' assessore comunale Carlo Grilli a Telequattro facendo chiarezza dopo la segnalazione di un cartello esposto fuori dalla filiale di Unicredit, che indicava l'interruzione della misura dettata dal comune stesso.

«Il Comune sta continuando l'erogazione e abbiamo subito chiamato i funzionari dell'Unicredit per far togliere il falso cartello. Al momento sono stati erogati tutti gli acconti e chi non l'ha ancora ricevuto, ha la procedura in fase di verifica. Per il futuro vogliamo uno sportello integrato con il personale dell'Inps, della Regione e Comune per poter dare ai cittadini le informazioni corrette»

Al termine, l'assessore Grilli ha affermato che al più presto il pagamento potrebbe arrivare con l'utilizzo di una social card.