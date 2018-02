Sostegno alle famiglie: contributo di 1200 euro all'anno per ogni nato in Fvg

La Regione Friuli Venezia Giulia ha varato una misura attiva di sostegno alle famiglie con figli che prevede l'erogazione di 1.200 euro all'anno per ogni bambino nato o adottato dal primo gennaio 2018.

Il contributo potrà essere richiesto, entro tre mesi dalla nascita, dai nuclei famigliari con Isee inferiore ai 30.000 euro con le stesse modalità della Carta famiglia.

La misura si inserisce nell'ampio quadro di iniziative strutturali attuate dalla Regione che parte dal sostegno alla famiglia, con azioni come l'abbattimento delle rette degli asili nido, per arrivare fino alle politiche attive del lavoro, ad esempio con i contributi per l'assunzione delle madri con meno di 5 anni.

Inizialmente la Regione sosterrà l'iniziativa attraverso una posta di bilancio triennale, con lo stanziamento di 4.300.000 euro per il 2018, circa 10 milioni di euro per l'anno successivo e 11.500.000 euro sul 2020, con l'auspicio di consolidare il provvedimento e, se possibile, ampliarlo fino ai 18 anni sul modello di quanto avviene in Francia.

Per accedere al beneficio la famiglia deve essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi e il provvedimento è cumulabile al 'bonus bebè' nazionale (per l'accesso al quale il limite Isee è però fissato a 24.000 euro).