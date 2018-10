Sostituiscono il ".it" con il ".lt", truffa in rete ai danni del mondo accademico italiano

Un avviso di truffa circola nel mondo accademico italiano. Lo rivelano i colleghi di Udine Today: si tratta di una frode informatica che punta a sfruttare la distrazione di specifico personale universitario per estorcere informazioni personali, username, password, numeri di carte di credito e altri dati sensibili.

La tecnica è tanto semplice quanto banale. Nessun grande software di ingegneria digitale alle spalle, quanto un classico trabocchetto adottato spesso dai siti di fakenews come i farlocchi "Anza", "Il giomale", "Il messagero", "Il Fattonequotidiano". In questo caso il subdolo imbroglio non sfrutta la somiglianza tra le parole ma tra le lettere, la "i" e la "l". "Elle", che alla mente richiama proprio la "i" maiuscola per mimetizzare ancora meglio il sotterfugio in atto.

Il malcapitato dipendente, docente o ricercatore, potrebbe dunque ricevere una mail apparentemente affidabile e dal tono "accademico" che lo invita a cliccare su un link altrettanto verosimile terminante con la sigla dei domini lituani ".lt". Il collegamento ipertestuale plana poi su un falso sito che a questo punto inizia a richiedere credenziali e dati privati.

A denunciare il raggiro in atto di quello che in gergo informatico viene chiamato "spear phishing" (truffa che prende di mira degli obiettivi precisi raccogliendo dati sulle vittime) è Cineca, il consorzio interuniversitario cui aderiscono 67 università italiane, nove enti nazionali di ricerca, un policlinico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Cineca proprio nelle scorse ore ha inoltrato ai responsabili dei sistemi informativi di tutti gli Atenei a diffondere l'informazione e a prestare la massima attenzione. «I domini lituani — spiega nella mail di allerta Angelo Neri di Cineca —, almeno in un paio di casi da noi visionati presentano pagine del tutto identiche a pagine di login di servizi ESSE3 oppure Identity Provider di Ateneo. In altri casi, non legati strettamente al mondo accademico, può presentarsi la classica pagina di accesso alla webmail».

Un elenco non esaustivo di domini tarocchi ".lt" attivi al 30 ottobre 2018 è il seguente: muse.lt; polito.lt; sns.lt; unical.lt; uniecampus.lt; unifi.lt; unimarconi.lt; unimo.lt; unior.lt; unipi.lt; unite.lt. Qui di seguito un esempio di una email ricevuta da uno dei tanti atenei con i riferimenti oscurati (si noti come in questo caso si faccia riferimento ad una fantomatica istanza di ESSE3 uniXYZ.esse3.cineca.lt)

Da:* Presidenza Ingegneria <******@gmail.com>

Data:* 28 ottobre 2018 17:44:33 CET

A:* *******@************

Oggetto:* *Referee request / Richiesta Referee - Università *******

-[ENGLISH]---------

Dear *****,

we inform you that you have named as referee for a PhD course position,

11nd cycle, at the Università ***** (Italy).

We ask you kindly to fill in your reference letter by accessing our online

service at the following link hXXp://*****.esse3.cineca.lt with your

credentials.

We also would like to inform you that the deadline for the reference

letter submission is the: 5/11/2018 12:00:00 (italian time).

With our Best Regards

UNI**** staff

Online services of the Università Uni****

-[ITALIANO]---------

Gentile *****,

La informiamo che Lei è stato designato come referee a seguito della

domanda di partecipazione al dottorato per il ciclo 11 presso l'UniversitÃ

*****.

Le chiediamo quindi di compilare la lettera di referenza accedendo al

servizio on line attraverso il link hXXp://*****.esse3.cineca.lt con

le sue credenziali.

Il termine ultimo per la compilazione e la chiusura delle lettere di

presentazione è: 5/11/2018 12:00:00 (ora italiana).

Con i migliori saluti

Lo staff di *****

Servizi on line dell'Università *****.