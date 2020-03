Spaccano i finestrini e rubano nelle auto in zona stazione: arrestati due giovani

Nel corso dei controlli dovuti all'emergenza da Covid 19 i Carabienieri hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne triestino e un 27enne polacco che, nei pressi della Stazione ferroviaria, avevano appena commesso alcuni furti su autovetture in sosta, rompendone i finestrini e impossessandosi di tutto ciò che avevano potuto, tentando poi di far perdere le proprie tracce. È successo martedì 18 marzo in serata e l’immediato intervento dei militari dell’Arma ha consentito di individuare i due ladri, di bloccarli e quindi arrestarli. Il cittadino polacco, senza fissa dimora in Italia, è stato condotto al Carcere del Coroneo, mentre il triestino agli arresti domiciliari presso la propria abitazione; entrambi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Qualche giorno prima i militari dell'Arma hanno arrestato un uomo per aver sfondato la porta della ex convivente, dopo averla minacciata ripetutamente.

