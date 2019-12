Sgominato giro di droga a Monfalcone: nei guai coppia di spacciatori

L'Operazione Lotar ha portato all'arresto di un 38enne che gestiva una fitta rete di spaccio anche nel Goriziano, indagata in concorso la sua compagna. Le sostanze arrivavano dalla Campania L'indagine era iniziata in gennaio con l'arresto di due persone che trasportavano cocaina e hashish in auto