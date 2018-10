Traffico di droga da Casoria a Trieste, arrestate 23 persone (VIDEO)

Una rete di spaccio che spaziava dal Friuli Venezia Giulia alla Lombardia fino alla Campania: 17 arrestati dislocati nelle tre regioni a cui si aggiungono altri 6 arresti in flagranza di reato nei riscontri a supporto della manovra investigativa. Altre 4 persone sono state invece denunciate a piede libero.

Le indagini sono state dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Trieste dirette dal Procuratore Capo Carlo Mastelloni, una lunga e complessa operazione denominata “White Car”. Gli agenti della sezione “antidroga” della Squadra Mobile ed i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trieste hanno cooperato nelle attività. Le indagini partite alla fine del 2017 hanno portato anche al sequestro di oltre 115 chilogrammi di hashish e hanno confermato come Trieste fosse centro di spaccio della droga che arrivava da Casoria (Napoli) e dal milanese.

Gli appartamenti che venivano utilizzati dai basisti erano in via dei Leo, piazzale De Gasperi e via Lorenzetti.

Qui l'aggiornamento con tutte le informazioni dettagliate.