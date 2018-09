Spaccio di hashish e eroina in via Udine (video)

Sei cittadini di origine pachistana e un cittadino afghano sono stati arrestati due giorni fa in un'operazione diretta dalla Procura della Repubblica di Trieste e condotta sul campo dagli uomini della Questura. Spacciavano nella zona della stazione e in via Udine. Fondamentali le video riprese per "beccarli" sul fatto