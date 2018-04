Spaccio in via Torino: sorpreso dalla Polizia con pastiglie di ossicodone

A conclusione di mirati servizi volti alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della sezione antidroga della Squadra Mobile ha deferito alla locale Procura della Repubblica un cittadino macedone trovato in possesso di 28 pastiglie di ossicodone.

L'uomo, avvistato nei pressi di un locale sito nella centralissima via Torino e abitualmente frequentato da molti giovani, veniva subito notato dagli agenti per il suo atteggiamento singolarmente guardingo e ingiustificatamente sospettoso, motivo per il quale iniziava un riservato pedinamento per le vie cittadine che si concludeva in questa piazza Hortis dove lo stesso veniva sottoposto ad un controllo, con l’ausilio delle Volanti di zona.

Immediatamente l'uomo cercava di disfarsi di alcune pastiglie gettandole a terra; tale furtivo movimento veniva però notato dagli agenti che, una volta raccolte le confezioni, avevano modo di accertare trattarsi di farmaci a base di ossicodone.

Si tratta di un antidolorifico che agisce sul sistema nervoso in modo simile all'eroina e all'oppio e crea dipendenza tanto da rientrare tra le sostanze stupefacenti di cui alla tabella dei medicinali nella sezione D del D.P.R. 309/90 per la cui vendita è necessaria apposita prescrizione medica.

Proprio per le sue caratteristiche viene sempre più sovente utilizzato dai giovani come sostanza stupefacente da iniettare o sniffare in alternativa alle classiche droghe anche per i costi contenuti ed il suo facile reperimento.

Per quanto sopra, essendo il cittadino macedone sprovvisto di qualsiasi tipo di prescrizione medica e non fornendo alcuna indicazione sul modo in cui era riuscito a procurarsi le pastiglie, lo stesso veniva indagato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre i farmaci venivano sottoposti a sequestro.