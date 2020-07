Sparatoria con inseguimento a Barcola, arrestato a Grignano

Un uomo sulla cinquantina è stato arrestato dopo un inseguimento iniziato a Barcola e terminato con lo speronamento della Mitsubishi su cui viaggiava da parte di una autovettura in borghese della Squadra Mobile. La persona è stata caricata su un'ambulanza del 118 arrivata nei pressi dell'hotel Riviera, a Grignano.

Sul posto è giunta anche la Squadra Volante e i Carabinieri. Da una prima e sommaria ricostruzione, sembrerebbe che la Polizia stesse seguendo l'uomo alla guida della Mitsubishi in discesa lungo salita di Contovello. Una Mini che si apprestava ad iniziare la salita, non a conoscenza del pedinamento, avrebbe arretrato per permettere la manovra. In quell'istante la Polizia sarebbe intervenuta per bloccare la persona, esplodendo due colpi sulle ruote. I proiettili sarebbero rimbalzati sul pneumatico, permettendo al conducente della Mitsubishi di darsi alla fuga, investendo due poliziotti.

Fuga che si è conclusa nel parcheggio dell'hotel Riviera. L'uomo è stato arrestato. Ancora sconosciuto il motivo del pedinamento.