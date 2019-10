Sparatoria in Questura, Gabrielli: "Nessuna correlazione tra la fondina difettosa e la morte dei due poliziotti"

Non ci sarebbe nessuna correlazione tra la fondina difettosa e la morte dei due poliziotti. E' quanto dichiarato dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, nel corso di una puntata di "L'aria che tira" trasmessa su La7. La notizia è stata riportata da "Il Fatto Quotidiano".

Secondo Gabrielli "la dinamica dei fatti non ascrive in maniera inequivoca alcuna correlazione, e molto probabilmente non lo ascriverà in futuro". Il capo della Polizia ha comunque ribadito che "il tema delle risorse e delle dotazioni in Polizia esiste", così come quello dei finanziamenti da lui definiti "schizofrenici". Una situazione che li renderebbe "perennemente in affanno": “Da un lato, abbiamo rigide regole, giuste e sacrosante, per gli appalti e le gare europee; ma se non si ha una dotazione economica certa e preventiva, qual è la possibilità di fare programmazione? Basta un dato: legge di bilancio 2011-2012-2013 a noi è stato dato in meno quanto ci è dato in un anno”.