Sparatoria in Questura a Trieste, morti due agenti

Due poliziotti in servizio alla Questura di Trieste - l'agente scelto Pierluigi Rotta e l'agente Matteo Demenego, di 34 e 30 anni - sono stati uccisi oggi in seguito a un conflitto a fuoco che si è sviliuppato nella sede cittadina della Polizia, in via di tor Bandena, in pieno centro. Hanno riportato ferite gravissime. A fare fuoco un uomo, facente parte di una coppia di fratelli fermati per il furto di uno scooter. Oltre ai due deceduti è rimasto ferito alla mano un altro agente, ricoverato all'ospedale di Cattinara. Ferito all'inguine anche uno dei due aggressori, anche lui ricoverato nella stessa struttura sanitaria.

I fatti

Nel pomeriggio il personale delle Volanti stava procedendo alla ricerca del responsabile della rapina di uno scooter, avvenuta nelle prime ore del mattino. In questo contesto erano stati accompagnate in Questura due persone - i due fratelli - per gli accertamenti del caso. Per motivi in fase di accertamento, uno dei trattenuti ha distolto l’attenzione degli agenti ed ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi i fermati hanno tentato di fuggire dal Palazzo della Questura, ma sono stati fermati.

Lutto cittadino

Il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani. «L'Amministrazione Municipale desidera così interpretare – ha detto il Sindaco Dipiazza - il sentimento dell'intera cittadinanza, di grande cordoglio per i Caduti nel compimento del dovere e di vicinanza alle famiglie, alla Polizia e a tutti gli uomini e donne delle Forze dell'Ordine, in un così grave momento».

Fedriga

Immediate le parole di cordoglio da parte del Governatore Fedriga: «Il Friuli Venezia Giulia si stringe attorno alle famiglie dei due agenti uccisi e si unisce al lutto cittadino proclamato dal sindaco di Trieste».