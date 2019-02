Sparatoria a Roma, grave un 19enne nato a Trieste

Scoppia una sparatoria nel quartiere Axa di Roma, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio, e un proiettile volante colpisce a un fianco un ragazzo di 19 anni, Manuel Mateo Bortuzzo, che si trova ora in gravi condizioni al San Camillo. Come riporta il quotidiano Treviso Today, il giovane è nato a Trieste ma è trevigiano d'adozione, un nuotatore specializzato nello stile libero, in passato già membro del Veneto Team e si stava allenando al Polo natatorio di Ostia dopo essersi tesserato con l’Aurelia Roma nell'autunno scorso. Il fatto è accaduto poco prima delle 2 e prima del ferimento il ragazzo aveva trascorso la serata in uno dei pub di piazza Eschilo.

I fatti

Intorno alle due è stata segnalata alla Polizia una rissa tra due gruppi di persone, una ventina in tutto. Quando i poliziotti di Ostia sono arrivati sul posto hanno trovato a terra il giovane ferito e sanguinante da un fianco. Alcuni testimoni raccontano di aver udito tre spari. Altri presenti hanno aggiunto che a sparare sarebbe stata una persona, fuggita con un'altra a bordo di uno scooter. Il ferito, estraneo ai fatti, sarebbe stato raggiunto da un proiettile vagante.

Come sta il ragazzo ferito

Trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia, le condizioni di Bortuzzo ne hanno richiesto il trasferimento al San Camillo di Roma dove è stato poi sottoposto a un intervento d'urgenza a causa di una emorragia interna toracica. Nelle prossime ore invece, se il post-operatorio lo permetterà, sarà sottoposto ad un'ulteriore operazione neurochirurgica. Le sue condizioni rimangono comuque gravi, anche perchè il proiettile si sarebbe fermato a poca distanza da una vertebra. Da capire però se e quali organi siano stati lesi dal proiettile. Manuel Mateo Bortuzzo, nato a Trieste, è un nuotatore di Treviso ospite a Ostia presso il polo natatorio della Federazione Italiana Nuoto e il Centro delle Fiamme Gialle. Appassionato di motociclette, di sport e di musica hip-hop, era da poco tornato da un tour di allenamenti negli Stati Uniti e ieri sera si trovava al pub per una serata con amici ed è estraneo alla rissa.

Le indagini

Sul posto è intervenuta la polizia con gli agenti del Commissariato di Ostia, quelli della Squadra Mobile, la scientifica e la Digos. A loro il compito di chiarire l'accaduto e l'esatta dinamica. Si stanno cercando ulteriori testimoni e si stanno acquisendo le telecamere della zona, a caccia di elementi utili per individuare i responsabili degli spari.