Sparatoria in Questura, la testimonianza live: paura e lacrime per una poliziotta

"Siamo in ostaggio all'interno della Questura". Comincia così quella che appare come la testimonianza di una poliziotta in servizio nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre, in Questura, in un audio diffuso su Whatsapp che appare veritiero visto l'argomento e i toni del racconto.

Il racconto

"Ho sentito degli spari. Ho aperto la porta d'ingresso e un secondo dopo li ho sentiti" dichiara la donna. "Sono state arrestate due persone - ha specificato -, credo siano due dominicani. I miei colleghi sono con loro all'ufficio volanti. Hanno preso loro una o due pistole e hanno cominciato a sparare. Sono lì, sono feriti. Ero senza pistola e mi sono dovuta rifugiare. Mi sono nascosta prima in uno scantinato, poi in ufficio. Uno è uscito dalla Questura con l'arma in mano, l'hanno ucciso. L'altro si è nascosto nei sotterranei".

Le lacrime

Sono bastati pochi secondi e la linea che divide le paure più nascoste e la realtà è diventata sempre più sottile, fino a coincidere. Un ultimo filo di voce, tra le lacrime: "Credo che i miei colleghi siano morti".