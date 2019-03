Arrestato l'autore della sparatoria

L'uomo che ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco nella notte tra venerdì e sabato è stato arrestato dai Carabinieri. La notizia è stata riportata dalla Rai del Friuli Venezia Giulia nell'edizione delle 14 del telegiornale. I colpi, esplosi da un italiano residente a Trieste, erano destinati ad un cittadino straniero dell'est. La sparatoria non sarebbe, sempre come riporta la Rai, legato a traffico di droga, né ad "elementi della criminalità organizzata".

I colpi di pistola non sarebbero stati esplosi in largo Belvedere e "si sarebbe trattato di un inseguimento terminato a due passi dalla stazione ferroviaria, su via Udine con l'intervento delle gazzelle dei Carabinieri". Le due automobili coinvolte erano state portate nella caserma di via Hermet a Trieste. Una prima dinamica, come conclude il servzio della Rai, "è ora al vaglio della Procura".