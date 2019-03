Spari nella notte, Opel crivellata da colpi d'arma da fuoco

Mistero questa notte a Roiano in piazzetta Belvedere. Poco prima dell'alba intorno alle 5 del mattino sono giunte sul posto tre gazzelle dei Carabinieri e una macchina della Scientifica per un intervento a seguito di alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi sul lato passaggero di una Opel Station Wagon. La macchina in questione aveva anche il finestrino completamente infranto ed è stata portata via assieme ad un'altra, presumibilmente coinvolta nell'episodio.

A sparare i colpi d'arma da fuoco sarebbe stata una persona. Non si conosce ancora la dinamica e quante persone fossero a bordo della macchina. Per il momento non sono segnalati feriti.