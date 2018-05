"Spazzatour": gli attivisti del M5S per il decoro di Barcola, presente Fraleoni Morgera (VIDEO)

Attivisti, simpatizzanti e portavoce del Movimento 5 Stelle si sono ritrovati ieri mattina per l'evento all'insegna dell'ecologia e del senso civico "Spazzatour", per ripulire a titolo volontario la Pineta di Barcola, raccogliendo plastica, bottiglie di vetro e soprattutto tanti mozziconi di sigarette. Nel gruppo e nella foto, anche l'ex candidato presidente del Fvg Alessandro Fraleoni Morgera (escluso dal Consiglio regionale in quanto terzo arrivato).

«Auspichiamo il potenziamento della pulizia da parte del Comune - sollecitano gli attivisti -, soprattutto considerando l'imminente stagione estiva e allo stesso tempo invitiamo la cittadinanza ad avere la massima attenzione a non abbandonare i rifiuti che, troppo spesso, finiscono per inquinare la nostra costa. Il nostro obiettivo è tornare ad essere una comunità, mettendo al centro il cittadino e prestando la massima cura del bene comune e dell'ambiente che ci circonda».