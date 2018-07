Speleologo Triestino soccorso in grotta a Orlek in Slovenia

Intervento del Soccorso speleologico di Trieste alle 15:45 di oggi, sabato 7 luglio, in favore di uno speleologo triestino che si trovava in esplorazione in una grotta a Orlek, vicino Sežana, in Slovenia. È inizialmente intervenuto il soccorso alpino sloveno ma è stato espressamente richiesto l'intervento di una squadra italiana per il supporto medico specializzato in grotta, con un medico e due tecnici. La grotta presenta diverse strettoie e lo speleologo, a quanto si sa attualmente, si è fratturato una caviglia.

Una mattinata difficile per gli escursionisti in Fvg, infatti il soccorso alpino ha effettuato altri due interventi tra le Alpi Giulie, in comune di Tarvisio e nelle montagne sopra Andreis (PN). Ad Andreis il Soccorso Alpino di Maniago è stato allertato su chiamata del Nue per portare aiuto a due donne che erano bloccate sul sentiero CAI 975 che da Andreis conduce a Forcella Navalesc ad una quota di circa 900 metri di altitudine.

Sempre nella tarda mattinata il Soccorso Alpino di Cave del Predil è stato allertato con chiamata diretta da un’escursionista austriaca che ha chiesto aiuto nel catino della Cima Cacciatori, in comune di Tarvisio, sopra il Monte Lussari (Alpi Giulie). La madre della donna, K. W. del 1941, di Vienna è caduta durante la discesa sul ghiaione battendo il capo sulle rocce. Avendo valutato le sue condizioni come serie per il forte trauma cranico si è deciso di far intervenire l’elicottero della Protezione Civile di base a Tolmezzo. La donna è stata quindi caricata con la barella sul velivolo in hovering con l’aiuto dei tecnici sul posto e portata in ospedale. L’intervento si è concluso intorno alle 14.