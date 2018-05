Sperona e tampona l’auto della ex: arrestato per stalking

Perseguita l'ex fidanzata per due anni, poi tampona la sua auto e la blocca in mezzo alla strada. I poliziotti si sono trovati a dover intervenire in favore della vittima in via Palatucci, dove l'hanno trovata in lacrime in compagnia dell' ex fidanzato, il quale le aveva sottratto le chiavi dell'auto. Così si è svolto il fatto, come ricostruito dagli agenti: la donna, C.D. di 46 anni, era stata invitata dall'ex per un incontro un bar, in seguito al quale i due avrebbero dovuto scambiarsi dei documenti. Ci sono state invece ingiurie e minacce, e la donna si è data alla fuga nella sua auto. Lo stalker (Con iniziali C.B.) è salito in auto a sua volta, per inseguire e tamponare l'ex fidanzata, fino a bloccarla con il proprio mezzo nella vicina via Palatucci.

Dopo aver convinto la donna ad aprire la portiera chiusa dall'interno, C.B. è entrato nel mezzo e le ha sottratto le chiavi dello stesso. Comportamenti simili, come ha riferito la vittima, erano iniziati già due anni orsono al termine della loro relazione, nel febbraio del 2017, a seguito di atti considerati persecutori nei suoi confronti. Era infatti stata sporta formale denuncia ai Carbinieri di Borgo San Sergio. G.P. sarà infine indagato in stato di arresto, ai domiciliari.