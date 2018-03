Spettacolo: al via un film e una fiction ambientate a Muggia

Dopo il famoso chef stellato campano Antonino Cannavacciuolo, che lo scorso ottobre aveva realizzato una divertente puntata dell’amato programma “O mare mio” - format prodotto da Endemol shine Italia - nella città istroveneta, sarà ora la volta di un film ed una fiction.

Muggia sembra essere sempre più apprezzata dal piccolo e grande schermo tanto che proprio lunedì sono iniziate le riprese del film dal titolo provvisorio “Neverin”. Prodotto dalla Minimum Fax Media e dalla società di produzione cinematografica slovena Casablanca in collaborazione con RAI Cinema, il film è il primo lungometraggio della triestina Katja Colja, già regista di diversi documentari e cortometraggi vincitori di prestigiosi premi in Italia ed all’estero.

È la storia del dolore che ha colpito una famiglia dopo la scomparsa della figlia minore: un lutto che ha stravolto la loro felice esistenza insieme inaridendo i rapporti tra loro finché, curiosando nella stanza della figlia, la madre trova il contratto di un negozio di parrucchiera e vi si reca. Da lì inizia una sua trasformazione che porta ad un’evoluzione dei personaggi, all’inizio in modo conflittuale e finalmente in modo positivo.

Ma "Neverin" non è l'unica opera audiovisiva che si sta realizzando a Muggia. “Un bel posto per morire”: è questo il titolo provvisorio della nuova serie televisiva che la Velafilm, composta dai Produttori Tommaso Dazzi e Maurizio Tini, è in procinto di realizzare nella città istroveneta. La serie, coprodotta con RTI Mediaset, sarà composta da 8 episodi che andranno in onda su Canale 5 in prima serata, nella stagione autunnale del 2018 e vedrà la Regia affidata al famoso Pier Belloni, Regista già noto per serie televisive quali “RIS” e “Squadra anti-mafia”.

Le riprese, che come già nella serie “La Porta Rossa” (sempre prodotta da Velafilm) daranno rilievo alla bellezza e la particolarità del territorio, inizieranno il prossimo mese con un termine previsto per la fine di luglio 2018. Non trapelano indiscrezioni su cast e trama, che però sembra vedrà Muggia protagonista di un caso di omicidio che porterà ad indagare insinuando il dubbio tra tutti i suoi abitanti.

«Dopo la bella esperienza con O mare mio, siamo lieti e orgogliosi che la nostra città sia stata scelta anche per queste produzioni» ha commentato il Sindaco Laura Marzi. «Siamo convinti che la promozione di Muggia attraverso i prodotti audiovisivi sia un altro tassello dell'attrattività turistica ed economica della nostra città, che ha in tal modo un’importante occasione in più per far conoscere la propria indiscutibile bellezza».