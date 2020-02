Spunta una scia bianca sulla spiaggia protetta di Miramare: sono frammenti di macro e microplastiche

Una lunga scia di frammenti di macro e micro plastiche in fila ordinata lungo la linea dell’ultima alta marea è comparsa oggi dai faraglioni alla scogliera della spiaggia protetta di Miramare. "Polistirene, poliuretano espanso, frammenti di schiume isolanti e di gommapiuma, fibre, tappi e bottiglie di plastica, cartine di caramelle, mozziconi di sigarette. Sono i rifiuti che il mare riporta periodicamente a riva, sono solo la punta dell’iceberg delle tonnellate di plastica che ogni giorno si riversano nei nostri mari e che arrivano dalle città trasportati dai fiumi e dal vento, dalle attività costiere e da quelle a mare, come la pesca e i trasporti marittimi. E che evidentemente non risparmiano neanche le aree protette" si legge nel post dell'Area Marina Protetta Miramare.

"Nella striscia bianca che oggi attraversa la nostra spiaggia per tutta la sua lunghezza - continua il post -, a farla da padrona sono il polistirolo e la gomma piuma: piccoli o minuscoli frammenti di cassette per la pesca e di imballaggi alimentari e materiali isolanti per l’industria, talmente leggeri da rimanere sulla superficie del mare - dove vengono facilmente scambiati per cibo da uccelli, pesci ed altri organismi marini -, o essere trascinati dalle correnti fino a riva dove finiranno per mescolarsi al sedimento e rimanervi per un tempo indefinito".

Lo staff WWF OASI ha oggi provveduto a ripulire la spiaggia dai frammenti più grossolani, ma noi tutti possiamo fare molto di più a partire dalle nostre scelte quotidiane. Qui i consigli del WWF Italia per una giornata plasticfree https://bit.ly/3a3TLDI

