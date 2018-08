Barcola, la spiaggia del terrapieno mette tutti d'accordo

Dopo la dichiarazione di Roberto Dipiazza sulla possibilità di realizzare una spiaggia dove sorge oggi il terrapieno di Barcola in molti si sono espressi.

Fare Ambiente

Il Coordinamento Regionale di Fare Ambiente ha commentato: "Molto interessante l'idea della una nuova spiaggia sul terrapieno di Barcola per ridare ai cittadini un'area in degrado, ma soprattutto per aumentare l'offerta turistica" così Giorgio Cecco, responsabile regionale. "Da vedere il progetto - continua - ma valutiamo positivamente la bonifica anche dal punto di vista ambientale, nonchè la riqualificazione e la volontà di proseguire verso una strada che porta ad uno sviluppo sostenibile del territorio".

Francesco Russo (che di proposte di spiagge a Barcola se ne intende) ha pubblicato un post sulla propria pagina facebook: "Un progetto su cui la politica di destra e sinistra dovrebbe lavorare insieme. É una grande opportunità per la nostra città: me lo avete già sentito dire tante volte. Sia perché darebbe ai triestini la possibilità di avere una spiaggia in città sia perché aumenterebbe l’offerta turistica di Trieste. E più turismo significa, tra le altre cose, più posti di lavoro".

La maggioranza

Danilo Slokar, consigliere regionale della Lega Nord: " Io spero che lapolitica rilanci il progetto già proposto dal Cav. Primo Rovis rilanciato da Francesco Russo. Sicuramente rivedendolo, potrebbe dare quel respiro internazionale turistico che Trieste meriterebbe".