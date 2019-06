Delirio e "spogliarello" in largo Bonifacio: sanzionato per ubriachezza

Urlava frasi senza senso barcollando in largo Bonifacio, all'inizio del viale XX Settembre, poi si è tolto i vestiti davanti a tutti. È successo ieri sera, l'uomo ha innescato le segnalazioni dei passanti alla Polizia, che una volta intervenuta lo ha sanzionato amministrativamente per ubriachezza. Trattasi di un cittadino serbo, V.L., di 42 anni e residente in città. Gli operatori della Volante lo hanno trovato ricomposto e, dopo alcuni accertamenti, lo hanno identificato.