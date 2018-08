Ferriera: si alzano le polveri: nuovo "spolveramento" a Servola (FOTO+VIDEO)

Eennesimo episodio di spolveramento dei campi minerari della Ferriera di Servola ieri,11 agosto, alle 18.00. Risale a qualche giorno fa l'allerta segnalata dalla Protezione Civile e, come di consueto, non appena cambiano le condizioni meteo, ecco sollevarsi il nuvolone di polveri. Anche questa volta, il fatto è stato segnalato dai cittadini che hanno immediatamente postato materiale video e foto nei vari gruppi Facebook.

Immediata la reazione dell'Assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro sulla sua pagina Facebook: «Situazioni come ieri non devono ripetersi! C’era un’allerta meteo diramata da giorni della Protezione Civile; l’azienda ha dimostrato ancora una volta di non essere in grado di gestire questa problematica e l’incompatibilità dello stabilimento con tessuto urbano (e marino) che lo circonda!».

«Non si può inquinare e imbrattare una intera provincia impunemente: lunedì mattina chiederò ai miei uffici di mettere in atto tutte le possibili iniziative amministrative al fine di impedire questo scempio!» conclude.