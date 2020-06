Sì a sport di contatto, saune, giornali al bar: arriva la nuova ordinanza

In arrivo la nuova ordinanza regionale per le norme anti Covid 19, che prevedrà, come anticipato dal governatore Fedriga all'Ansa, la riapertura degli sport di contatto e delle saune", a cui si potrà accedere "su prenotazione e per nuclei omogenei. Riapre la parte legata alle processioni religiose o ricorrenze tradizionali e apriamo alla lettura dei giornali in bar. Cerchiamo di riaprire tutto il possibile ma con regole che ci devono essere ancora, per cautela". L'ordinanza sarà la numero 20 ed entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.