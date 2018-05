Sport, Dipiazza: «Partiti anche i lavori allo Stadio Rocco per la Uefa Under 21»

«Trieste è la nostra casa e dobbiamo prendercene cura». Così esordisce il sindaco Roberto Dipiazza in un video su Facebook, dove illustra gli interventi in corso per la riqualificazione delle strutture sportive in città: «Nella città stiamo avviando tanti cantieri per costruire la città di domani ed anche lo sport è importante. Sono partiti gli interventi allo Stadio Nereo Rocco anche per quanto riguarda la sistemazione di tutte le tribune con la sostituzione di nuove sedute omologate per ospitare la Nazionale e le partite della Uefa Under 21 del prossimo anno».

«Oltre agli spogliatoi già rifatti - continua Dipiazza - si interverrà anche sul manto erboso. Con la piscina Bianchi, il PalaTrieste, il rinnovato Grezar ed il Rocco vogliamo realizzare una cittadella dello sport efficiente per le nostre squadre professionistiche e capace di ospitare eventi nazionali ed internazionali, garantendo importanti ricadute economiche alla nostra città».

Così spiega l'assessore alla cultura e allo sport Giorgio Rossi: «Questa è la fase più importante dei lavori: il rifacimento del campo in erba naturale, la risistemazione di tutto lo stadio, sostituire 26mila seggiolini con più comode sedute ribaltabili e poi interventi sulla sicurezza initerna e gli spogliatoi. Questi interventi finiranno dopo l'estate e penso che alla ripresa del campionato della Triestina 2018-2019 vedremo già la sistemazione quasi totale della parte interna dello stadio».