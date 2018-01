Sport sulla neve per abili e disabili con l'esperienza inclusiva di Calicanto Onlus

Da anni l’associazione Calicanto Onlus organizza un soggiorno integrato sulla neve del Friuli Venezia Giulia, una "White Inclusive Experience" che è stata tra le prime iniziative proposte da Calicanto. Per motivi di budget non sempre è stato possibile realizzarla ma per il 2018 è arrivato il fondamentale apporto di YUKI ONLUS, associazione di Milano, che ha sostenuto l'iniziativa permettendo la realizzazione del progetto entusiasticamente abbracciato dai ragazzi associati.

Il soggiorno neve integrato è molto importante perchè consente ai ragazzi di vivere un'esperienza di vita autonoma in gruppo. Per molti dei ragazzi diversamente abili che partecipano è l'unica occasione dii praticare sport invernali, mentre per i ragazzi abili la classica settimana bianca diventa un momento sociale e di crescita, rimanendo comunque svago e divertimento tra amici.

Dal 9 al 13 gennaio i ragazzi saranno quindi ospiti dell’Hotel Posta a Forni di Sopra, in provincia di Udine, che con il suo staff riserva sempre grande simpatia e calore ai partecipanti. Fitto il programma delle giornate, scandite da numerose attività, proposte rigorosamente in forma integrata secondo lo spirito e la volontà dell’Asd Calicanto Onlus.

Grazie alla collaborazione con la Scuola di Sci di Forni di Sopra e Promotour Fvg tutto il gruppo di ragazzi potrà sciare: la scuola di Sci di Forni di Sopra si è specializzata infatti nell'insegnamento ai ragazzi abili e disabili insieme. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Comune di Forni di Sopra, durante i pomeriggi si alterneranno attività in palestra e in piscina e altri momenti di divertimento allo snowpark e di socializzazione in albergo.

Tutte le attività dell’associazione sono sul sito www.calicantosportintegrato. org