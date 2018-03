Sport, Torrenti: «Dal 2015 oltre 17milioni per il rinnovamento dell''impiantistica sportiva»

La Regione dal 2015 ad oggi ha investito quasi 17 milioni di euro nel rinnovamento dell'impiantistica sportiva.

Come ha spiegato l'assessore regionale allo Sport, Gianni Torrenti, tracciando il bilancio delle attività svolte nel corso dell'ultima legislatura in ambito sportivo «tra il 2017 e il 2018 la Regione ha stanziato complessivamente 10.919.745 euro. Si tratta di fondi per interventi di manutenzione su numerosi impianti presenti in Friuli Venezia Giulia per tutti gli sport. Inoltre, per la prima volta l'amministrazione regionale ha emesso bandi per l'acquisto di attrezzature sportive per un importo di 1,5 milioni di euro, una parte rilevante dei quali stanziata per l'acquisto di 60 pulmini da parte delle associazioni sportive, aumentando così la sicurezza dei nostri ragazzi. Attraverso questo bando i 130.000 euro 'ereditati' dalle Province per le attrezzature sportive sono stati letteralmente moltiplicati attraverso il bando a favore degli sportivi e delle società, che sono uno dei motori della nostra società»

Torrenti ha evidenziato «i grandi investimenti effettuati sia sugli impianti sia sulle manifestazioni, ulteriormente incrementati dalla direzione del turismo, che hanno avuto eccezionali ricadute sul territorio sia di tipo economico sia turistico, ma anche l'aumento della qualità dei servizi per i ragazzi, le famiglie, il pubblico».

L'assessore ha, poi, rimarcato il sostegno dato dalla Regione al progetto Movimento 3S (salute, scuola, sport) sviluppato dal Comitato Regionale del Coni, ovvero 1.420.000 euro complessivi per il 2014-2018, passando dai 200.000 euro iniziali ai 400.000 del 2018.

Torrenti ha quindi spiegato che «la Regione ha posto particolare attenzione alla disabilità supportando le associazioni sportive del settore con uno stanziamento complessivo dal 2014 ad oggi di oltre un milione di euro. Fondi che hanno permesso l'organizzazione di eventi, ma anche l'acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamento e mezzi di trasporto. Inoltre, dal 2018 le società sportive e le discipline paralimpiche iscritte nei registri Cip e Coni potranno partecipare ad un bando da 200.000 euro annuali per la loro attività istituzionale».

Nel quadriennio 2014-2017 la Regione ha sostenuto un migliaio di eventi sportivi investendo 10 milioni di euro (con risorse in crescita per il 2018) e ha destinato ulteriori 3 milioni alle altre attività previste dalla legge (scuola dello sport, attività giovanili, centri universitari).

L'assessore ha infine chiarito che in Friuli Venezia Giulia «non dobbiamo avere solo una crescita del numero di manifestazioni, ma aumentare la qualità dei servizi per i ragazzi, le famiglie e il pubblico. Negli ultimi due anni abbiamo raddoppiato le risorse per attività sportive nelle scuole garantendo trasparenza e chiarezza, riducendo al minimo gli interventi al di fuori dalla legge 8/2003 attraverso l'emissione di un unico bando annuale dotato di ampie risorse».