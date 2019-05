Aggredisce dipendenti allo sportello, in manette un giovane

Si era recato presso l'Azienda Sanitaria a Gorizia per espletare alcune pratiche personali il cittadino di 29 anni di origine pachistana che ieri 14 maggio è stato arrestato dalla Polizia del capoluogo isontino con l'accusa di danneggiamento aggravato, violenza privata, tentate lesioni personali e interruzione del pubblico servizio. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato in carcere, a disposizione della magistratura.

Una sedia, i vetri danneggiati e la paura delle dipendenti: i fatti

Il 29enne arriva in tarda mattinata negli uffici riservati al pubblico dell'azienda sanitaria di Gorizia in ragione di alcune pratiche personali da espletare. Non si conoscono ancora i motivi per cui, come si legge nella nota della Polizia, si innervosisce e se la prende con due dipendenti addette allo sportello della sede di via Vittorio Veneto. Il nervosismo è tanto che l'uomo decide di prendere una sedia e di scagliarla contro le vetrate, danneggiandole.

Non pago, il 29enne fa irruzione nell'ufficio dall'altra parte del vetro sempre brandendo la sedia tra le mani. E' in quell'istante che negli uffici entra un uomo che riesce ad avvicinarsi al cittadino di origine pachistana, lo blocca e gli impedisce di raggiungere le due dipendenti. Poco dopo, allertata dai presenti arriva una pattuglia della Squadra Volante che ferma l'aggressore e lo accompagna in Questura.

Dopo i consueti accertamenti, il 29enne è stato portato in carcere.