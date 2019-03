Razzismo sulla 29, sputi e provocazioni a due giovani donne

Gravissimo episodio questo pomeriggio intorno alle 16.30 sull’autobus numero 29 nei pressi della fermata davanti al Centro Commerciale Torri d’Europa. Dopo esser sceso dal mezzo, un uomo sulla quarantina ha sputato in faccia ad una ragazza dall’accento straniero.

Aggredisce un bambino e sputa ad una ragazza

Increduli i passeggeri che avrebbero assistito, come racconta l’autrice del video Lilly Bozic “ad un’aggressione fisica nei confronti di un bambino di colore. La mamma – come si può sentire nel video – accusa ripetutamente l’uomo di aver usato violenza contro il ragazzino”. “Due volte, due volte” afferma la giovane donna. A questo punto interviene un’altra ragazza che chiede all’autista di fermare l’autobus, dirigendosi verso l’uscita.

Scende e si dilegua

È qui che l’uomo, fino a quel momento seduto a fianco del ragazzino, scende rapidamente dal mezzo e incrocia la figura della ragazza e le sputa in faccia. Il video lo riprende mentre attraversa via D’Alviano e si dilegua verso via Battera.