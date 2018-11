Lavoro: stabilizzazione 19 posti da istruttore educativo

Il Comune di Trieste informa che è stata aperta la procedura di stabilizzazione per soli titoli per la copertura di 19 posti di “Istruttore Educativo (Integrazione scolastica e Ricreatori) – cat. C a tempo pieno e indeterminato, riservata ai dipendenti a tempo determinato del Comune di Trieste (ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75 dd. 25.5.2017 e dell'art. 11, comma 11, della L.R. n. 31 dd. 4.8.2018).

L'avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet www.comune.trieste.it. Ulteriori informazioni e copie dell'avviso di selezione possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, tel. 040/675-4919/4839. Le domande devono essere presentate entro il 5 dicembre.