Stagione sciistica, Bolzonello: «Numeri record, i turisti tornano anche nelle nostre montagne»

«Primi numeri record, i turisti tornano anche nelle nostre montagne». Sergio Bolzonello, vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, presenta i primi numeri relativi agli ingressi ed ai passaggi ai tornelli degli impianti dopo la conclusione della stagione delle prevendite degli abbonamenti e dell’alta stagione rappresentata dalle vacanze natalizie e di fine anno.

«Tutti i poli sono in crescita - spiega Bolzonello - con record a Piancavallo e Zoncolan. Sicuramente la tanta neve caduta in questo periodo ci ha aiutato, ma è anche vero che non basta quello per riportare i turisti in Friuli Venezia Giulia, servono attrattività che siamo stati bravi a creare insieme a PromoTurismo Fvg. Per quanto riguarda gli alberghi le prime indicazioni che abbiamo sono sicuramente buone, ma è bene aspettare la chiusura della stagione visto che manca ancora un periodo importante come ad esempio le gite scolastiche» conclude.