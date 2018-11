Stalking: arrestato 44enne per minacce alla ex

Arrestato per ripetuti atti persecutori e minacce all'ex fidanzata: è successo a un uomo triestino di 44 anni, iniziali A.D. Come rileva la Polizia di stato già a settembre la donna lo aveva denunciato perché responsabile di continue molestie messe in atto dopo la fine della loro relazione. L’uomo la cercava insistentemente tramite social network, le inviava messaggi e si presentava sotto casa cercando un contatto, nel tentativo ossessivo di ricucire il rapporto.

La condotta insistente e spesso minacciosa dell’uomo è continuata nel tempo costringendo la donna a vivere nell’angoscia, inducendola a cambiare le sue abitudini di vita e cercare l’aiuto di amici e familiari per uscire di casa. L’ennesimo diverbio, scaturito la scorsa notte sotto casa della donna, ha indotto quest’ultima a chiamare la Polizia. Una volante della Questura, intervenuta tempestivamente, ha intercettato lo stalker e lo ha arrestato.