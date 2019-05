Stalking social nei confronti di una coppia, nei guai un 58enne

E' finita con una denuncia per stalking la vicenda che ha visto coinvolto un triestino di 58 anni e una coppia, dopo che nell'ultimo anno la stessa aveva segnalato l'insistenza degli epiteti coloriti che gli avrebbe proferiti sia via social che attraverso il telefono. I tre si erano conosciuti ad un corso di formazione che avevano frequentato assieme durante gli ultimi 12 mesi.

Fino a qui niente di strano. Durante l'attività di formazione il triestino però, sarebbe riuscito a diventare amico ed entrando in confidenza con la coppia. Nell'ultimo anno infine, l'uomo nato nel 1961 (P.P. le sue iniziali ndr) si sarebbe rivolto ai due in maniera che la coppia stessa, evidentemente, non ha gradito. Da qui la segnalazione e la successiva denuncia per stalking.