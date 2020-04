Anche stasera occhi al cielo per i satelliti Starlink di Elon Musk, progetto di connessione Internet sviluppato dal produttore aerospaziale americano SpaceX basato sul dispiegamento di una costellazione di diverse migliaia di satelliti per telecomunicazioni, posizionati in un'orbita terrestre bassa. L'appuntamento è alle 20:35, quando 30 satelliti solcheranno i cieli italiani come un lungo trenino di punti luminosi. Alle 20:46 lo spettacolo si ripeterà con il passaggio di altri 20 satelliti. Ricordiamo a tutti che sono ancora in vigore le disposizioni per l'emergenza coronavirus, pertanto vi invitiamo sì ad ammirarli, ma con cautela e, soprattutto, da casa.

