Stasera occhi al cielo per la "Notte della Luna"

Occhi e telescopi puntati alla Luna per l'International Observe the Moon Night, l'iniziativa mondiale inaugurata dalla Nasa nel 2010 per scoprire e osservare il nostro satellite. Un'occasione "per celebrare le connessioni culturali e personali" che abbiamo con la nostra affascinante e misteriosa vicina.

Per chi volesse godersela direttamente dal divano, qui il link per seguire la diretta: Virtual Telescope

Stelle cadenti

Oltre alla Luna, questa sera sarà possibile ammirare anche lo sciame meteorico delle Orionidi che avrà il suo picco nella notte tra il 21 e il 22 ottobre.