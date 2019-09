Statua D'Annunzio, le prime FOTO e il "mistero" della pedana

Il sindaco Dipiazza pubblica sul suo profilo social le prime foto della statua del Vate prima dell'inaugurazione prevista per oggi, 12 settembre, a mezzogiorno in piazza della Borsa. Subito gli utenti di Facebook hanno notato un particolare: la pedana sotto i piedi del poeta, chino a leggere su una pila di libri. Alcuni hanno ipotizzato una "pezza" dell'ultimo momento a causa delle gambe troppo corte, ma tra poche ore si saprà la verità in occasione dell'inaugurazione ufficiale.

Intanto qualche giorno fa è arrivata in extremis una richiesta ufficiale, da parte dei consiglieri di centrosinistra, di spostare la statua in una zona più periferica. In generale, un monumento molto discusso a causa del personaggio controverso che rappresenta, il quale ha fornito l'occasione per creare polemiche, scontri politici e contrasti su differenti visioni della storia, che sembravano sopiti da tempo. Intanto, al Salone degli incanti, fino a novembre sarà visitabile la mostra "Disobbedisco, La Rivoluzione di d'Annunzio a Fiume 1919-1920", che ha registrato 3500 visite in Agosto.